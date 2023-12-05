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Спікер Палати представників Джонсон повідомив, від чого залежить додаткове фінансування України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спікер Палати представників Джонсон повідомив, від чого залежить додаткове фінансування України
Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон: «Додаткове фінансування України залежить від ухвалення перетворювальних змін у законах про безпеку кордонів»

Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США. 

«Додаткове фінансування України залежить від ухвалення перетворювальних змін у законах про безпеку кордонів», – ідеться в листі, який Джонсон опублікував у своєму акаунті в Х.

Він зазначив, що нижня палата Конгресу США пів року тому займалася розробкою реформ, стосовно безпеки кордонів США, але «демократи в Сенаті відмовилися продовжити роботу щодо цього законопроєкту».

У листі Джонсон також зазначив, що «незахищений кордон США – це безсовісна і неприйнятна катастрофа».

Крім того, він додав, що Конгрес і американський народ мають отримати відповіді на низку питань, які їх хвилюють, зокрема, про стратегію Білого дому в Україні.

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський збирається звернутися до американських сенаторів у вівторок через зашифровану відеоконференцію. Розмова відбудеться на секретному брифінгу. 

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Теги: фінансування США Україна

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