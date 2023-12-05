Спікер Палати представників Джонсон повідомив, від чого залежить додаткове фінансування України

Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

Майк Джонсон: «Додаткове фінансування України залежить від ухвалення перетворювальних змін у законах про безпеку кордонів»

Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США.

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«Додаткове фінансування України залежить від ухвалення перетворювальних змін у законах про безпеку кордонів», – ідеться в листі, який Джонсон опублікував у своєму акаунті в Х.

Він зазначив, що нижня палата Конгресу США пів року тому займалася розробкою реформ, стосовно безпеки кордонів США, але «демократи в Сенаті відмовилися продовжити роботу щодо цього законопроєкту».

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У листі Джонсон також зазначив, що «незахищений кордон США – це безсовісна і неприйнятна катастрофа».

Крім того, він додав, що Конгрес і американський народ мають отримати відповіді на низку питань, які їх хвилюють, зокрема, про стратегію Білого дому в Україні.

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський збирається звернутися до американських сенаторів у вівторок через зашифровану відеоконференцію. Розмова відбудеться на секретному брифінгу.