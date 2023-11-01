Борис Джонсон став голосом Київської кільцевої електрички
Всі станції Київського кільця тепер оголошують відомі українці і не тільки
У Київській кільцевій електричці запустили нову «зіркову» озвучку. Серед тих, хто озвучив станції, – колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, співачка Джамала, музикант Сергій Жадан та футболіст Андрій Шевченко.
Озвучку запустили для Київської кільцевої електрички до Дня залізничника. Тепер всі 20 станцій оголошують відомі особи – письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі і навіть Борис Джонсон.
Окрім назв станцій, зірки розповідають цікаві факти про них та локації, до яких вони ведуть. Також до озвучки додали фрази про Київ та Україну.
Так, Джонсон каже: «Станція «Дарниця». Слава Україні!». Сергій Жадан: «Станція «Видубичі». Ми обовʼязково тримаємось».
Джамала: «Станція «Протасів Яр». За наш прекрасний Київ, як і наш Донецьк, наш Маріуполь і наш Бахчисарай варто боротися». Шевченко: «Станція «Лівобережна». Робимо все щоб світ вболівав за нашу перемогу».
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко проїхаввся у столичному метро та показав вагони, які передала Польща. Він наголосив, що в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро – частину з них додадуть до рухомого складу столичного метро, а частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів.
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