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Зеленський провів підсумкову розмову з Джонсоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів підсумкову розмову з Джонсоном
Зеленський: «Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі»
фото з відкритих джерел

Зеленський «З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі»

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Борисом Джонсоном. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі», – зазначив Зеленський.

Сьогодні Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проведення мирних переговорів України з Росією на даний момент стало б катастрофою для всього світу.

Як повідомлялося, Борис Джонсон пообіцяв Україні понад $63 млн військової допомоги.

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Теги: Борис Джонсон Володимир Зеленський Велика Британія

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