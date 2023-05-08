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«Боронь Боже»: Путінський олігарх влаштував істерику через поразку Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Боронь Боже»: Путінський олігарх влаштував істерику через поразку Росії
У короткому відеонитті Ковальов констатував, що на початку війни Росія була впевнена, що переможе
фото скріншот відео

Усі ілюзії росіян зруйнували українські воїни на полі бою

Російський олігарх Андрій Ковальов визнав силу українського війська та із жахом чекає на поразку російських окупантів. Істерику Кремлівського олігарха поширюють російські Телеграм-канали.

У короткому відеонитті Ковальов констатував, що на початку війни Росія була впевнена, що переможе. Однак всі ілюзії росіян зруйнували українські воїни на полі бою.

Олігарх нагадав, що окупанти розраховували «взяти» Київ за кілька днів. Потім щось пішло не за планом росіян. «Почалося добре, а потім пішло якось не так, як передбачалося. Пам'ятайте наш відступ, розгромлені колони, які йшли без супроводу, без розвідки. Потім увесь світ прийшов на допомогу Україні. Це взагалі хтось прогнозував, аналізував, передбачав? І виявилося, що ми маємо справу не ось із тією слабкою державою, якою вона була у 2014 році, коли ми Крим взяли без жодного пострілу», – сказав Ковальов.

Несподівано, олігарх видав, що Україна - високоорганізована держава, а ЗСУ – «чудові та сучасні».

«Боронь Боже Росія програє!» – із жахом застеріг Ковальов.

Також олігарх заявив, що в Україні не «спецоперація», а «страшна війна». «Проти нас весь світ. 122 країни проголосували за визнання нас агресором!Майбутнє – де воно? Які проєкти, які плани? Прикро», – додав Ковальов.

Нагадаємо, триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. 

Теги: росія олігархи путін війна ЗСУ

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