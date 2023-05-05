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СБУ затримала на сході України російських агентів: «полювали» на Himars

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ затримала на сході України російських агентів: «полювали» на Himars
Фігурантами слідства є двоє мешканців Донецької та Харківської областей
фото: СБУ

Учасники розгалуженої агентурної мережі ФСБ проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини

Служба безпеки затримала ще двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини. П’ятьох їхніх спільників було затримано під час контрдиверсійних заходів української спецслужби у грудні 2022 та на початку весни поточного року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Цього разу вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім зловмисники намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем Himars та передати відповідні координати агресору. Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії та затримали обох злочинців під час виконання ними ворожого завдання», – йдеться в дописі.

За даними слідства, фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення.

Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, що проживає у Москві та перебуває «на зв’язку» з кадровими співробітниками ФСБ.

При обшуках за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Кіберфахівці Служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Для «розгону» фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено дев'ять ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.

Раніше Служба безпеки заблокувала діяльність розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних областей України. Зловмисники у месенджерах та соцмережах поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх «публікацій» вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.

До слова, у Житомирі чоловіки незаконно збували два протитанкових гранатомети РПГ-22 та понад 1 тис. штук набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Один з підозрюваних є чинним працівником військового комісаріату.

Теги: росія СБУ ФСБ війна диверсия

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