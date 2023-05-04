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Окупанти значно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти значно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 11 суден
фото ілюстративне

Росіяни можуть атакувати Україну одразу 32 ракетами з Чорного моря

Станом на ранок 4 травня в Чорному морі російські війська тримають чотири ракетоносії, їхній загальний залп може сягати 32 «Калібрів». Про це повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 11 суден. Зокрема нарощено присутність ракетоносіїв до чотирьох надводних.

«Ймовірний залп «Калібрів» може сягати 32 ракет. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях», – наголосив Назаров.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня 2023 року ворог знову атакував Україну «Шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дрони Shahed-136/131.

Цього разу силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних дронів.

До слова, вчора Держдепартамент попередив громадян США про підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області.

Теги: ракета Чорне море війна росія окупанти

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