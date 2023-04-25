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Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван
фото з вільних джерел

Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються національної безпеки та добробуту людей

Підтримка України, так само як захист цінностей свободи по всьому світу, напряму відповідають інтересам національної безпеки США, тож нинішня адміністрація Білого дому, як і всі попередні, продовжать приділяти цьому безпосередню увагу.

У понеділок, 24 квітня, у Вашингтоні з відповідною заявою виступив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

«Я чув голоси, які стверджували, зокрема, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома», – зауважив Салліван у відповідь прокоментувати заяви окремих республіканців з цього приводу.

Він підкреслив, що президенти, які представляли як Демократичну, так і Республіканську партії впродовж десятиліть докладали зусиль як на одному, так і на іншому напрямах.

«Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України», – підкреслив представник Білого дому.

Він зауважив, що тут йдеться не про щось абстрактне, а про конкретні кроки. Адже за рік після початку повномасштабної агресії Росії, США не лише мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України, але також зробили «історичні інвестиції» в чисту енергетику, інфраструктуру, технології США, що лише посилило середній клас.

«Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання»,– підкреслив Салліван.

Нагадаємо, що США у середу, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько $2,6 млрд.

Теги: росія Україна США

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