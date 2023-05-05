Атака на Кремль. Білий дім оцінив, чи може Путін завдати удару у відповідь

У день так званої атаки на Кремль росіяни обстріляли мирних жителів Херсона

Кірбі про Путіна: «Жорстокість просто зашкалює... він бомбить покупців у супермаркеті»

Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібні приводи, щоб вбивати мирних українців. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

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На думку Кірбі, чи будуть «удари у відповідь» за нібито атаку по Кремлю залежить лише від рішення Путіна.

«Не те, щоб Путін вигадував нові причини, щоб убивати невинних українців. Він продовжує робити це знову і знову і знову», – сказав посадовець.

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Представник Білого дому нагадав, що у день так званої атаки на Кремль росіяни обстріляли мирних жителів Херсона.

«Жорстокість просто зашкалює... він бомбить покупців у супермаркеті. Тому насильство продовжується так чи інакше», – додав він.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Аналітики ISW вважають, що російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня.

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Financial Times ж зазначає, що атакувати Кремль дронами могла Україна.