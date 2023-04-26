Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хто з російських депутатів загинув на війні проти України? Нові дані

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто з російських депутатів загинув на війні проти України? Нові дані
Російські чиновники хотіли знайти славу, воюючи проти України, проте знайшли свою смерть
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У середньому російськи чиновники виживали на фронті не довше чотирьох місяців

На війні в Україні загинули вже 10 російських депутатів, підрахували російські ЗМІ. 

Журналісти провели підрахунки за відкритими даними про смерті депутатів, про які повідомлялося публічно. Видання пише, що дев'ять із десяти загиблих – муніципальні депутати. Більшість загиблих – представники правлячої партії «Єдина Росія»:

  • депутат хуралу Кизила Айдис Саая (Тува);
  • депутат сільського поселення Хуртагінське Даша Джаріпов (Бурятія);
  • депутат сільради Денис Піхтовіков (Башкирія);
  • депутат Щолкінської міськради Віталій Костенко (Крим);
  • муніципальний депутат Олексій Дяволюк (Псковська область);
  • депутат Каменоломенського сільського поселення від партії «Яблуко» Степан Парадін (Ростовська область);
  • депутат від «Справедливої ​​Росії» Андрій Сізов (Іванівська область);
  • комуніст сільради Сергій Голіков (Новосибірська область);
  • самовисуванець із поселення Вельське Дмитро Істомін (Архангельська область).
Ліквідовані на війні чиновники-терористи
Ліквідовані на війні чиновники-терористи

Андрій Сізов з Іванівської області «з п'ятої спроби зміг стати справжнім чоловіком» – як пишуть у некролозі однопартійці – завербувався на початку лютого 2023 року у ПВК «Вагнер», а вже на початку березня загинув під час атаки «польських найманців». З травня до грудня протримався на фронті інший доброволець, комуніст сільради Сергій Голіков (Новосибірська область). Дмитро Істомін пройшов до парламенту як самовисуванець, добровільно пішов на фронт, служив із жовтня у «Вагнері», а вже у грудні ЗМІ повідомили про його загибель.

«Сімох депутатів Держдуми РФ, що пішли на фронт, кулі обійшли стороною: воювали вони в основному на словах і за спинами професійних військових», – пише видання.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер». На війну, вбивати українців, депутат відправився у лютому 2023 року – нібито добровільно. У нього залишилися вдова та п'ятеро дітей.

Теги: росія депутат війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни
Росіяни обстріляли Чернігівщину: є загиблі та поранені (фото)
20 квiтня, 19:53
Олександр Моісеєнко мужньо захищав Україну на передовій
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця, парамедика та аеророзвідника Олександра Моісеєнка
17 квiтня, 09:00
Катівня на вулиці Теплоенергетиків у Херсоні
Катівні у Херсоні: свідчення постраждалих
15 квiтня, 11:52
Українським енергетикам у надскладних умовах вдалося справитися із завданням енергозабезпечення країни
Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, — опитування
13 квiтня, 16:52
Старий гебіст щось надумав
Панахида з танцями. Путін надумав провести фестиваль
12 квiтня, 10:08
За добу ЗСУ уразили майже 20 районів зосередження окупантів
ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
12 квiтня, 06:48
Росія може закликати до перемир’я на Великдень, щоб затримати український контрнаступ
Чи планує Путін «Великоднє перемир’я»? Кремль зробив заяву
10 квiтня, 18:05
За добу ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
6 квiтня, 06:41
Проект Герасимова зазнав невдачі
Наступ Росії на Донбасі провалився – британська розвідка
1 квiтня, 10:42

Соціум

Хто з російських депутатів загинув на війні проти України? Нові дані
Хто з російських депутатів загинув на війні проти України? Нові дані
Відомі бізнесмени РФ назвали Путіна «придурком» та спрогнозували масові вбивства у Москві
Відомі бізнесмени РФ назвали Путіна «придурком» та спрогнозували масові вбивства у Москві
Держдума визнала, що армія РФ не здатна захищати кордони. Знайшла заміну
Держдума визнала, що армія РФ не здатна захищати кордони. Знайшла заміну
У Росії майже повністю згоріло село: палали й сусідні селища (фото, відео)
У Росії майже повністю згоріло село: палали й сусідні селища (фото, відео)
Загроза біологічної небезпеки: у Судані захоплено лабораторію зі смертельними вірусами
Загроза біологічної небезпеки: у Судані захоплено лабораторію зі смертельними вірусами
Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині (відео)
Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
18K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
6704
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
6084
День доньки – російське свято? Уся правда про 25 квітня
5221
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
4129
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту