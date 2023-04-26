Хто з російських депутатів загинув на війні проти України? Нові дані
У середньому російськи чиновники виживали на фронті не довше чотирьох місяців
На війні в Україні загинули вже 10 російських депутатів, підрахували російські ЗМІ.
Журналісти провели підрахунки за відкритими даними про смерті депутатів, про які повідомлялося публічно. Видання пише, що дев'ять із десяти загиблих – муніципальні депутати. Більшість загиблих – представники правлячої партії «Єдина Росія»:
- депутат хуралу Кизила Айдис Саая (Тува);
- депутат сільського поселення Хуртагінське Даша Джаріпов (Бурятія);
- депутат сільради Денис Піхтовіков (Башкирія);
- депутат Щолкінської міськради Віталій Костенко (Крим);
- муніципальний депутат Олексій Дяволюк (Псковська область);
- депутат Каменоломенського сільського поселення від партії «Яблуко» Степан Парадін (Ростовська область);
- депутат від «Справедливої Росії» Андрій Сізов (Іванівська область);
- комуніст сільради Сергій Голіков (Новосибірська область);
- самовисуванець із поселення Вельське Дмитро Істомін (Архангельська область).
Андрій Сізов з Іванівської області «з п'ятої спроби зміг стати справжнім чоловіком» – як пишуть у некролозі однопартійці – завербувався на початку лютого 2023 року у ПВК «Вагнер», а вже на початку березня загинув під час атаки «польських найманців». З травня до грудня протримався на фронті інший доброволець, комуніст сільради Сергій Голіков (Новосибірська область). Дмитро Істомін пройшов до парламенту як самовисуванець, добровільно пішов на фронт, служив із жовтня у «Вагнері», а вже у грудні ЗМІ повідомили про його загибель.
«Сімох депутатів Держдуми РФ, що пішли на фронт, кулі обійшли стороною: воювали вони в основному на словах і за спинами професійних військових», – пише видання.
Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер». На війну, вбивати українців, депутат відправився у лютому 2023 року – нібито добровільно. У нього залишилися вдова та п'ятеро дітей.
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