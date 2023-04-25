Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
Російський диктатор Путін вчергове залишиться без гостей
фото з відкритих джерел

Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді буде президент Киргизстану Жапаров, який перед святом приїде до Москви з робочим візитом

Москва нібито не надсилала спеціальних запрошень політичним лідерам іноземних держав на так званий парад перемоги, який відбудеться 9 травня на Червоній площі. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков у виправдання на відсутність іноземних представників.

Офіційний представник Кремля пояснив таку ізоляцію тим, що у 2023 році відзначається не кругла дата від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання фото 1

Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді буде президент Киргизстану Садир Жапаров, який перед святом приїде до Москви з робочим візитом.

Очікується, що на Червоній площі виступить із промовою президент Росії Володимир Путін.

В умовах спецоперації влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі.

Парад перемоги у Москві відбудеться, підготовка до нього вже триває. У Кремлі не підтвердили, але й не спростували повідомлення джерел про можливе скасування повітряної частини параду. Пєсков пояснив, що поки що говорити про це передчасно. При цьому не виключено, що у параді візьмуть участь бійці, які вбивають на війні українців.

На кремлівську вигадку щодо причини відсутності іноземних політиків під час свята з гумором відреагували українці.

Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання фото 2
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання фото 3

Користувачі соцмереж висміяли заяви Москви.

Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання фото 4

Нагадаємо, парад до 9 травня скасували у Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробили з міркувань безпеки, а в Бєлгороді — щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж з міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Крім того, цього року у столиці країни-агресорки – Москві – не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня. Також російська влада цьогоріч не проводитиме традиційної очної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня.

Як повідомлялося, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня.

Читайте також:

Теги: День Перемоги росія путін парад Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курс рубля впав до показників липня 2022 року
Економіка Росії: вибір між поганим та дуже-дуже поганим варіантами
2 квiтня, 11:26
Скріншот відео
Симоньяна Маргарин та Філічпок Кіркоров. Гуморист «Кварталу» записав пародію на Гіркіна
21 квiтня, 18:40
Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна
Путін хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі. Польща відреагувала
26 березня, 20:36
ЗСУ відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
30 березня, 06:34
Міноборони повідомило про втрати України та Росії у війні
Міноборони повідомило про втрати України та Росії у війні
29 березня, 20:37
У повідомленні партизан зазначається, що акція не була спрямована проти мирних громадян
Вибух у Санкт-Петербурзі: партизани Росії зробили заяву
4 квiтня, 21:26
Наслідки ворожої атаки на Очаків
Ракетний удар по Слов’янську та обстріл Очакова: яка ситуація в регіонах
7 квiтня, 10:18
Санкції стосуватимуться діамантів російського видобувного гіганта «Алроса»
G7 готує санкції щодо російських діамантів: названо терміни введення
13 квiтня, 07:26
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
ЗСУ відбили ворожі атаки біля Мар’їнки і збили десять безпілотників – Генштаб
Сьогодні, 06:17

Політика

Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні
Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні
Глава правлячої партії Польщі розповів, як може завершитися війна в Україні
Глава правлячої партії Польщі розповів, як може завершитися війна в Україні
Парад 9 травня у Санкт-Петербурзі. ЗМІ розкрили деталі
Парад 9 травня у Санкт-Петербурзі. ЗМІ розкрили деталі
У Судані оголошено режим припинення вогню
У Судані оголошено режим припинення вогню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
23K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
11K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5758
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
5633
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
5628
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту