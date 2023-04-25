Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання

Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді буде президент Киргизстану Жапаров, який перед святом приїде до Москви з робочим візитом

Москва нібито не надсилала спеціальних запрошень політичним лідерам іноземних держав на так званий парад перемоги, який відбудеться 9 травня на Червоній площі. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков у виправдання на відсутність іноземних представників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційний представник Кремля пояснив таку ізоляцію тим, що у 2023 році відзначається не кругла дата від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді буде президент Киргизстану Садир Жапаров, який перед святом приїде до Москви з робочим візитом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що на Червоній площі виступить із промовою президент Росії Володимир Путін.

В умовах спецоперації влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі.

Парад перемоги у Москві відбудеться, підготовка до нього вже триває. У Кремлі не підтвердили, але й не спростували повідомлення джерел про можливе скасування повітряної частини параду. Пєсков пояснив, що поки що говорити про це передчасно. При цьому не виключено, що у параді візьмуть участь бійці, які вбивають на війні українців.

На кремлівську вигадку щодо причини відсутності іноземних політиків під час свята з гумором відреагували українці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Користувачі соцмереж висміяли заяви Москви.

Нагадаємо, парад до 9 травня скасували у Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробили з міркувань безпеки, а в Бєлгороді — щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж з міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Крім того, цього року у столиці країни-агресорки – Москві – не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня. Також російська влада цьогоріч не проводитиме традиційної очної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня.

Як повідомлялося, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня.