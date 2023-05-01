Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні

У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві

Внаслідок атаки на Павлоград постраждали 34 цивільні особи

Міноборони Росії визнало, що атакувало вночі ракетами Україну. Окупанти заявляють, що нібито знищили підприємства з виробництва боєприпасів та військової техніки. Про це йдеться у зведенні російського відомства.

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«Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано групового ракетного удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування по об'єктах військово-промислового комплексу України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нібито мету удару досягнуто, а усі призначені об'єкти нібито вражені.

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Нагадаємо, що окупанти били у Павлограді по житлових кварталах, внаслідок чого постраждало 34 цивільні особи. З них – п’ятеро дітей. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

До слова, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.