Боррель розповів, як закінчити війну в Україні «за кілька тижнів»

Вільну Європу, економіка якої більш ніж у 10 разів перевищує російську, варто захищати, упевнений Боррель

Європа зробить усе можливе, щоб надати українцям військову та політичну підтримку

Війна в Україні може закінчитися всього за кілька тижнів. Для цього країнам Заходу потрібно відмовитися від військової допомоги Києву. Про це на лекції в Оксфордському університеті заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Під час лекції «Європа зіткнулася з двома війнами» Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки заявив, що існування України залежить від Заходу.

«Я знаю, як закінчити війну в Україні. Я можу закінчити війну в Україні за кілька тижнів, просто скоротивши поставки. Якщо я припиню постачання зброї в Україну, Україна не зможе протистояти. Доведеться здатися, і війна закінчиться», – зробив висновок Боррель.

Однак Європа зробить усе можливе, щоб надати українцям військову та політичну підтримку, – наголосив він.

Дипломат також зазначив, що країни ЄС не єдині у своїй політиці щодо Росії, підкресливши, що деякі, як і раніше, вважають її союзником. За його словами, є держави-члени ЄС, які досі не поділяють єдиної солідарності з Україною, навівши як приклад вето угорського прем'єра Віктора Орбана, який у такий спосіб відтермінував пакет допомоги Україні.

«Сьогодні путінська Росія являє собою екзистенціальну загрозу для всіх нас. Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому», – зазначив Боррель, додавши, що вільну Європу, економіка якої більш ніж у 10 разів перевищує російську, варто захищати.

Раніше Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США.

Нагадаємо, боєць 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» на позивний «Ніко» розповів вважає, що ми будемо ще дуже довго воювати тому що епоха війн вже почалася. І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність.

Раніше начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні триватиме до тих пір, поки в Росії діятиме путінський режим.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні «не буде короткою», і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.