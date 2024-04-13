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Скільки триватиме війна в Україні: Шольц зробив невтішний прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки триватиме війна в Україні: Шольц зробив невтішний прогноз
Шольц вважає, що Росія не повинна виграти війну
фото з відкритих джерел

За словами Шольца, Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні «не буде короткою», і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

«Я завжди говорив, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало ясно, що це не буде коротка війна. Нам ще довго доведеться постачати в Україну зброю і боєприпаси», – сказав він в інтерв'ю TAZ.

Водночас Шольц, відповідаючи на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказав, що «наразі ніхто не може відповісти на це запитання», водночас наголосивши, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно». На запитання, яка стратегія перемоги України, канцлер відповів – «перешкодити Путіну виграти цю війну».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає, що піде на діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як відомо, Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю. У нього запланована зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення низки питань, зокрема російської агресії проти України. 

Раніше канцлер Німеччини заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорює на рівні радників з безпеки, у якій формі може бути досягнута мирна домовленість із Росією.

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Теги: росія Німеччина війна боєприпаси Олаф Шольц

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