Боррель назвав ключове завдання Євросоюзу перед Україною

Боррель підкреслив, що «найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство» в Євросоюзі

Жозеп Боррель: «Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки»

Основним завданням Євросоюзу у сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає The Guardian.

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Дипломат зазначив, що найбільш суттєві геополітичні виклики, що стоять перед ЄС на сьогодні, пов'язані з Україною, Сектором Гази, глобальним Півднем і обороною.

«Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки», – заявив він.

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При цьому Боррель підкреслив, що «найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство» в Євросоюзі.

Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки висловив думку, що війна в Україні стає дедалі більше технологічною і невдовзі в ній будуть елементи із «Зоряних війн», зокрема це стосується застосування на полі бою дронів та штучного інтелекту.

Як відомо, через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Не виключено, що Київ може чекатиме і до наступного десятиліття.

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.