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Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів Росії
Євросоюз вирішив поетапно домагатися використання російських доходів на підтримку України
фото з відкритих джерел

ЄС зміг знайти правове підґрунтя для вилучення доходів РФ для передачі їх на потреби України

Європейський Союз розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів Росії та витратити їх на потреби України. Про це заявив главу дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як зазначив посадовець, в Євросоюзі після початку війни в Україні було заморожено активи Центрального банку Росії. Тепер цими активами керують центральні депозитарії цінних паперів, і вони приносять надзвичайні прибутки, оскільки відсоткова ставка значно зросла.

Боррель наголосив, що ЄС зміг знайти правове підґрунтя для вилучення цих доходів і передачу їх на потреби України.

«Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб тримати їх осторонь, ідентифікувати їх, тримати їх осторонь і обліковувати їх окремо», – пояснив він.

Посадовець нагадав, що раніше він запропонував Раді ЄС використовувати ці доходи для підтримки України військовими поставками через Європейський мирний фонд.

За словами глави дипломатії ЄС, Україна терміново потребує зброї та боєприпасів, щоб захистити себе і свій народ від російських ракет, безпілотників, бомб і постійних атак. При цьому він визнав, що спочатку в ЄС планували використовувати ці доходи для підтримки відновлення і реконструкції України.

Нагадаємо, що Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, пише видання Foreign Policy. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів Центробанку Росії для надання допомоги Україні. Згідно з рішенням ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки, сума коштів яких перевищує €1 млн. Передбачається, що всі кошти, які передаються Україні із заморожених активів, будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави.

До слова, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що заморожені російські активи в обсязі $300 млрд можуть використати як заставу для надання кредитів Україні.

Читайте також: Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Теги: Європейський союз війна санкції фінансування гроші росія

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