Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні

Наступному поколінню теж доведеться воювати, вважає «Ніко»

Ми будемо ще дуже довго воювати тому що епоха війн вже почалася. І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність. Про це боєць 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» на позивний «Ніко» розповів в інтерв’ю для Tsn.ua.

«Ми і будемо продовжувати боротися. Якщо цей конфлікт трошки заморозять, це все ненадовго. Вони знову ж таки наберуться сил, озброєння, і буде знову вторгнення. Ми всі чуємо, які в них там плани: Польща, Німеччина, Франція. Вони через нас пройти не можуть. І то ми дивом тримаємося, бо більшість мотивована в цьому і в більшості ще є сили. Я думаю, що це все ще надовго затягнеться, ця війна», – каже військовий.

За словами азовця, українцям треба розуміти, що наступному поколінню теж доведеться воювати.

«І треба готуватися, як тільки є час, треба готуватися до цього всього. Треба підвищити рівень тактичної медицини, тактики вогневої підготовки», – каже «Ніко».