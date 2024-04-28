Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
Україна століттями воює за незалежність, і ця боротьба триватиме ще довго, переконаний азовець
фото з відкритих джерел

Наступному поколінню теж доведеться воювати, вважає «Ніко»

Ми будемо ще дуже довго воювати тому що епоха війн вже почалася. І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність. Про це боєць 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» на позивний «Ніко» розповів в інтерв’ю для Tsn.ua.

«Ми і будемо продовжувати боротися. Якщо цей конфлікт трошки заморозять, це все ненадовго. Вони знову ж таки наберуться сил, озброєння, і буде знову вторгнення. Ми всі чуємо, які в них там плани: Польща, Німеччина, Франція. Вони через нас пройти не можуть. І то ми дивом тримаємося, бо більшість мотивована в цьому і в більшості ще є сили. Я думаю, що це все ще надовго затягнеться, ця війна», – каже військовий.

За словами азовця, українцям треба розуміти, що наступному поколінню теж доведеться воювати.

«І треба готуватися, як тільки є час, треба готуватися до цього всього. Треба підвищити рівень тактичної медицини, тактики вогневої підготовки», – каже «Ніко».

Теги: Польща Німеччина війна Франція незалежність озброєння конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про «Азовсталь», полон в Оленівці й такмед. Інтерв'ю з бойовим лікарем Олександром Наговіциним
Про «Азовсталь», полон в Оленівці й такмед. Інтерв'ю з бойовим лікарем Олександром Наговіциним Інтерв'ю
12 квiтня, 15:05
Перше місце за виручкою у 2023 році вперше зайняла рітейл-компанія
Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів
18 квiтня, 07:30
Українські захисники змушені економити снаряди
Боєць «Азова» назвав критичну проблему в українському війську
Сьогодні, 13:33

Події в Україні

На фронті гаряче – за добу зафіксовано 112 бойових зіткнень
На фронті гаряче – за добу зафіксовано 112 бойових зіткнень
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
Військовий аналітик пяснив, чому ЗСУ змушені відходити з позицій
Військовий аналітик пяснив, чому ЗСУ змушені відходити з позицій
ЗСУ вибили окупантів і повернули позиції південніше Іванівського
ЗСУ вибили окупантів і повернули позиції південніше Іванівського
Розвідники знищили новітню радіолокаційну станцію ворога за $100 тис.
Розвідники знищили новітню радіолокаційну станцію ворога за $100 тис.
Сирський підтвердив втрату трьох сіл поблизу Авдіївки: що відбувається на фронті
Сирський підтвердив втрату трьох сіл поблизу Авдіївки: що відбувається на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
51K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
37K
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
9557
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
7244
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6402
У Німеччині вбито двох українців, підозрюваний росіянин

Новини

«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Сьогодні, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua