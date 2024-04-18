Буданов спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні

Кирило Буданов заявив, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини

Кирило Буданов сказав, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні триватиме до тих пір, поки в Росії діятиме путінський режим. Про це повідомляє The Washington Post.

«При наступному режимі це може змінитись чи ні, але вікно можливостей з'явиться», – зауважив очільник ГУР.

Кирило Буданов в інтерв'ю також сказав, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

«У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним», – зазначив начальник головного управління розвідки України.

Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов заявив, що німецькі ракети Taurus могли б полегшити життя українським військовим, адже ця зброя може вражати командні центри та інші важливі цілі ворога.

Раніше повідомлялося, що наступ російських військ очікується наприкінці травня, на початку червня. Стратегічним напрямком для ворога є Покровськ. Також можливе просування в бік Часового Яру на Донеччині. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.