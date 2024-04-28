Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США

Путін може відкласти будь-яке своє рішення щодо війни в Україні, зокрема, її закінчення, до виборів у США

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що не варто чекати на швидке завершення війни в Україні. Про це він сказав на конференції Всесвітнього економічного форуму, пише Breaking The News.

Боррель назвав «складним» питання про те, скільки ще доведеться Європі витрачати гроші на підтримку Києва.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може відкласти будь-яке своє рішення щодо війни в Україні, зокрема, її закінчення, до президентських виборів у США.

«Якщо вже ми зобов'язалися на початку конфлікту підтримувати Україну, то повинні продовжувати підтримку доти, доки вони не зможуть чинити опір і доки путін не вирішить зупинити війну. Але це скоро не станеться, на жаль. Європейці не вмиратимуть за Донбас, але ми можемо допомогти українцям не вмирати за нього», – заявив Боррель.

Нагадаємо, боєць 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» на позивний «Ніко» розповів вважає, що ми будемо ще дуже довго воювати тому що епоха війн вже почалася. І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність.

Раніше начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні триватиме до тих пір, поки в Росії діятиме путінський режим.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні «не буде короткою», і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.