Головна Світ Політика
search button user button menu button

Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США
Боррель вважає, що Європа повинна підтримувати українців, допоки армія РФ не зупиниться
фото: Верхов

Путін може відкласти будь-яке своє рішення щодо війни в Україні, зокрема, її закінчення, до виборів у США

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що не варто чекати на швидке завершення війни в Україні. Про це він сказав на конференції Всесвітнього економічного форуму, пише Breaking The News.

Боррель назвав «складним» питання про те, скільки ще доведеться Європі витрачати гроші на підтримку Києва.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може відкласти будь-яке своє рішення щодо війни в Україні, зокрема, її закінчення, до президентських виборів у США.

«Якщо вже ми зобов'язалися на початку конфлікту підтримувати Україну, то повинні продовжувати підтримку доти, доки вони не зможуть чинити опір і доки путін не вирішить зупинити війну. Але це скоро не станеться, на жаль. Європейці не вмиратимуть за Донбас, але ми можемо допомогти українцям не вмирати за нього», – заявив Боррель.

Нагадаємо, боєць 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» на позивний «Ніко» розповів вважає, що ми будемо ще дуже довго воювати тому що епоха війн вже почалася. І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність.

Раніше начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні триватиме до тих пір, поки в Росії діятиме путінський режим.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні «не буде короткою», і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

Читайте також: Боррель назвав ключове завдання Євросоюзу перед Україною
Теги: війна путін Боррель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Є повідомлення, що по російським окупантам в Маріуполі вчора було завдано ракетний удар»
Земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди
13 квiтня, 11:57
На Київщині продовжують зводити фортифікаційні споруди
Загроза наступу на Київ: командувач Сухопутних військ зробив заяву
31 березня, 19:09
Незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху
Аналітики розповіли, скільки території росіяни захопили з жовтня 2023 року
29 березня, 07:57
Окупанти скинули бомбу на Куп'янськ
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харківщини: є загроза повторної атаки
1 квiтня, 13:05
Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
2 квiтня, 21:25
Генсек НАТО повідомив про значний тиск російських військ на фронті
Генсек НАТО назвав потенційні сценарії війни в Україні
4 квiтня, 18:32
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
6 квiтня, 06:25
У Білгороді прогриміли вибухи (відео)
У Білгороді прогриміли вибухи (відео)
18 квiтня, 01:00
Головнокомандувач ЗСУ Сирський поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України
Сирський провів важливу розмову з командувачем сил НАТО в Європі: подробиці
18 квiтня, 07:24

Політика

Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США
Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США
Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN
Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN
Кандидатку в президенти США затримали під час пропалестинської акції
Кандидатку в президенти США затримали під час пропалестинської акції
Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь
Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь
Міноборони Британії розкрило втрати Росії у війні
Міноборони Британії розкрило втрати Росії у війні
Дерибан влади у Кремлі: Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу
Дерибан влади у Кремлі: Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
51K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
46K
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
14K
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
7507
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6610
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч

Новини

«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Сьогодні, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua