Україна має отримати системи ППО, які «стоять про всяк випадок» – Боррель
Боррель переконаний, що ЄС зрештою передасть Україні системи протиповітряної оборони
Євросоюз не повинен покладатися лише на США у питанні підтримки України. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
«Ми не можемо лише покладатися на США, ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити «о, США це зроблять». Ми повинні це зробити. У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна», – заявив дипломат.
Боррель висловив впевненість, що ЄС зрештою це зробить, але «робити це потрібно швидко».
Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу висловив жаль, що «внутрішня політика в США» уповільнює підтримку України.
«Я був у Вашингтоні і казав: те, що відбувається в Європі, має значення для вас», – додав він.
Нагадаємо, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.
Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.
Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.
До слова, у найближчі декілька тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T Slm.
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