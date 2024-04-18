Україна має отримати системи ППО, які «стоять про всяк випадок» – Боррель

Голова зовнішньополітичної служби ЄС наголосив, що Європа має взяти на себе відповідальність

Боррель переконаний, що ЄС зрештою передасть Україні системи протиповітряної оборони

Євросоюз не повинен покладатися лише на США у питанні підтримки України. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Ми не можемо лише покладатися на США, ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити «о, США це зроблять». Ми повинні це зробити. У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна», – заявив дипломат.

Боррель висловив впевненість, що ЄС зрештою це зробить, але «робити це потрібно швидко».

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу висловив жаль, що «внутрішня політика в США» уповільнює підтримку України.

«Я був у Вашингтоні і казав: те, що відбувається в Європі, має значення для вас», – додав він.

Нагадаємо, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

До слова, у найближчі декілька тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T Slm.