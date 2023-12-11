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Британія створює нове відомство для боротьби з обходом санкцій проти Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британія створює нове відомство для боротьби з обходом санкцій проти Росії
Минулого тижня Британія вкотре розширила список санкцій
фото з відкритих джерел

Велика Братинія намагається робити все, щоб зупинити військову машину Путіна

Уряд Великої Британії оголосив, що створює нове відомство, яке займеться боротьбою з обходом санкцій проти Росії – Бюро застосування торгових санкцій (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI).

Як повідомляє британське міністерство бізнесу та торгівлі, OTSI, яке розпочне роботу з початку наступного року, розслідуватиме потенційні випадки обходу санкцій, призначатиме покарання та передаватиме матеріали відомствам, уповноваженим порушувати кримінальні справи.

Крім того, воно допомагатиме компаніям порадами, як уникнути випадкового порушення санкцій.

Бюро контролюватиме діяльність британських компаній, які відправляють товари до Росії через треті країни. Воно створюється на додаток до Бюро застосування фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation), що вже працює.

«Ми робимо все, щоб зупинити військову машину Путіна. Це має на увазі і боротьбу з тими, хто уникає санкцій, і позбавлення Росії технологій і доходів, які потрібні їй для продовження злочинної війни, – цитує пресслужба уряду заступницю міністра з промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані. – Те, про що ми сьогодні оголошуємо, допоможе нам у цьому і ясно покаже порушникам правил, що їм від нас нікуди не втекти».

Як нагадує агентство Reuters, минулого тижня Британія вкотре розширила список санкцій, включивши до нього фірми з Китаю, Туреччини, Сербії, ОАЕ та Узбекистану, через які в Росію поставляються підсанкційні товари.

До слова, Британія та Норвегія очолили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

Теги: росія санкції Велика Британія

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