Чому Велика війна буде тривалою

За вісім місяців після рішень ЄС та G7 у Європі не контролюють санкційний режим проти РФ

Наші постійні читачі мають пам'ятати, що ми дуже давно – з квітня 2022 року – постійно, 24/7, моніторимо експорт російської нафти та нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів. І регулярно публікуємо підсумки та аналіз.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З нашого аналізу випливає, що обсяги цього експорту – а саме експорт нафти і нафтопродукти і ніщо інше були і є основним джерелом фінансування війни – катастрофічно не зменшуються, а іноді тривалий час рекордно зростають.

Так, Росія, скористалася тими шістьма місяцями перед введенням ембарго, які ЄС та G7 надали для адаптації своїм країнам, щоб вони знайшли нових постачальників замість РФ. Росія тим часом успішно переорієнтувала експорт на Азію та частково Африку. Але!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось цей приклад про це «але». 12.11.2023 о 04:20 місцевий час (UTC +1) до іспанського порту Мотріль (місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада) прибув танкер. Абсолютно рядова подія.

Але! Танкер New Spirit, ІМО 9337872, прапор Malta (! – перший знак оклику), що належить судновласнику з Греції (!! – два знаки оклику), що доставив 12 тисяч тонн нафтопродуктів прямим рейсом (!!! – три знаки оклику) з Новоросійська, що заборонено рішенням ЄС та G7 з 05.02.2023 року, тобто вісім місяців тому (!!!! – чотири знаки оклику).

Тобто, в Іспанії за вісім місяців після рішень ЄС та G7 або не контролюють санкційний режим зовсім, або закривають очі на явні порушення.

Для того, щоб реагувати на такі порушення, не треба проводити складні журналістські розслідування або операції спецслужб (як у випадках з експорту до РФ мікроелектроніки та приладів подвійного призначення).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поки є цей незаконний нафтовий експорт/імпорт, Росія все «санкціонку для війни» купить через другі-треті-четверті країни, і нафтових коштів їй на це вистачить... Дивіться, з моменту дії ембарго Росія тільки з портів Чорного та Азовського морів експортувала до країн ЄС (і навіть до США) близко 7 млн тонн нафтопродуктів (це без сирої нафти, а сирої нафти 8 млн тонн з грудня 2022, бо там ембарго з 05.12.2022).

Дуже важливо якось пояснити країнам ЄС – нашим друзям і союзникам, яким ми будемо вдячні завжди – що мабуть варто витратитися на створення в кожній країні державних структур по контролю за виконанням санкційних режимів. – Так, ви не помилилися, шановні читачі, таких структур там просто немає... І Єврокомісія не може за нормативними документами ЄС до чогось країну примусити.

Інакше ЄС буде витрачатися на артилерійські снаряди та ракети для України, а окремі країни ЄС будуть платити Росії валюту для виробництва або придбання Росією снарядів та ракет проти України...