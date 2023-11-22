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Голова МЗС Словаччини спрогнозував сценарій вступу України до ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова МЗС Словаччини спрогнозував сценарій вступу України до ЄС
Голова МЗС Словаччини наголосив на підтримці України у якості члена ЄС
фото із відкритих джерел

Глава МЗС Словаччини заявив, що країна дасть згоду на вступ України до ЄС на саміті у грудні, але є умови

Процес приєднання України до Європейського союзу буде тривалим, заявив новопризначений міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Він зазначив, що Братислава підтримує вступ країни-сусіда до ЄС. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Die Presse.

«Ми підтримуємо Україну у її прагненні вступити до ЄС. Але вона має виконати ті самі умови, що й інші (кандидати – «Главком»). Нам це також було нелегко. Насправді доводиться констатувати, що попереду ще досить довгий шлях», – сказав Бланар.

Також глава зовнішньополітичного відомства додав, що Словаччина дасть згоду на вступ України до Євросоюзу на саміті у грудні, якщо Київ виконає усі необхідні умови.

Водночас він пояснив позицію держави щодо ЄС та запевнив, що країна продовжуватиме працювати із ЄС, але таким чином, аби не нашкодити населенню своєї країни. 

«Ми хочемо суверенної зовнішньої політики, яка ставить громадян Словаччини на перше місце. Ми відкидаємо будь-які наслідки, які можуть бути шкідливими для них. Це стосується, наприклад, тих санкцій, які мають серйозний вплив на економіку та рівень життя населення Словаччини», – заявив новий міністр закордонних справ.

Він також переконаний у тому, що Словаччині є що запропонувати Європі. «Що не змінюється, так це наша фундаментальна зовнішньополітична орієнтація: Європейський Союз – це наш унікальний простір, який ми продовжуватимемо розвивати і в якому ми можемо і хочемо реалізувати свої інтереси. І ми є членом НАТО, який виконує всі свої альянсні зобов’язання. Але бути учасником не означає погоджуватися на все. Якщо щось розвивається не так, ми хочемо це розкритикувати та викласти на стіл наші запропоновані рішення. Ми не хочемо відступати від нашої зовнішньополітичної орієнтації, а навпаки, хочемо долучатися сильніше і більш відчутно – і також більш конструктивно», – зазначив Юрай Бланар.

Нагадаємо, Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар, пише TASR.

Міністр заявив, що нові санкції ЄС проти РФ не мають розповсюджуватися на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним. Росія є єдиним постачальником ядерного палива для країни, тому Словаччина виступає проти запровадження обмежень.

Раніше парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок. Про це інформує Reuters.

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Теги: росія міністр санкції Словаччина імпорт Україна населення парламент Європейський союз

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