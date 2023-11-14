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Фінляндія планує обмежити в'їзд з Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фінляндія планує обмежити в'їзд з Росії
Уряд Фінляндії підготує пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ
фото: Jussi Nukari / Lehtikuva

Раніше Фінляндія припинила допуск у країну авто на російських номерах

В уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ. Про це заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен, повідомляє Yle.

Рантанен заявила, що ситуація зі збільшенням кількості випадків нелегальної міграції обговорювалася з російською владою, але це не привело до бажаного результату. Виїзд із Росії до Фінляндії дозволено за відсутності документів.

«Тож ідеться про нелегальну імміграцію», – каже Рантанен.

Міністерство внутрішніх справ починає готувати пропозиції уряду щодо врегулювання ситуації. Ситуацію сьогодні обговорювали між президентом і міністрами, відповідальними за зовнішню політику уряду та політику безпеки.

«Настав час вживати заходів», – наголосила глава МВС.

Нагадаємо, Фінляндія припинила пускати в країну велосипедистів із Росії. Про це заявив заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.

До слова, росіяни вже понад 20 років скуповують великі і дуже великі приміщення по всій Фінляндії, значна частина яких простоює порожньою. За словами військових експертів, будівлі розташовані в стратегічно важливих місцях країни. Тож ця нерухомість росіян у Фінляндії може становити загрозу безпеці країни, навіть, якщо її власники, на перший погляд, здаються цілком легальними.

Раніше Фінляндія припинила допуск у країну авто на російських номерах. Також повідомлялося, що Фінляндія змінить процедуру надання притулку іноземцям. 

Також Фінляндія покращить паркан на кордоні з Росією.

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Теги: Фінляндія росіяни кордон уряд санкції

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