Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)

Зеленський сьогодні підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб РФ

Володимир Зеленський: «Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна вина в тому, що російський терор продовжується»

Сьогодні, 23 листопада, Україна запровадила два пакети санкцій щодо деяких громадян РФ та інших держав, пов'язаних із країною-агресором. Застосування цих обмежувальних заходів є синхронізацією із партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відео зверненні.

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За словами глави держави, йдеться про осіб, які прямо працюють на російську агресію чи допомагають їй. А також йдеться про санкції проти суб'єктів РФ, які стосуються критичної інфраструктури.

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«Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна вина в тому, що російський терор продовжується», – наголосив він.

Зеленський звернув увагу на те, що Україна доповнює своїми обмежувальними заходами міжнародні санкційні механізми. «І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені і на тих, проти яких уже ухвалено відповідні рішення України», – сказав президент.

Так, додав Зеленський, сьогодні він підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб РФ.

«І наші спеціальні служби насамперед Служба безпеки України, а також Кабінет Міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення», – зазначив він.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ.