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Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Зеленський сьогодні підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб РФ
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна вина в тому, що російський терор продовжується»

Сьогодні, 23 листопада, Україна запровадила два пакети санкцій щодо деяких громадян РФ та інших держав, пов'язаних із країною-агресором. Застосування цих обмежувальних заходів є синхронізацією із партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відео зверненні.

За словами глави держави, йдеться про осіб, які прямо працюють на російську агресію чи допомагають їй. А також йдеться про санкції проти суб'єктів РФ, які стосуються критичної інфраструктури.

«Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна вина в тому, що російський терор продовжується», – наголосив він.

Зеленський звернув увагу на те, що Україна доповнює своїми обмежувальними заходами міжнародні санкційні механізми. «І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені і на тих, проти яких уже ухвалено відповідні рішення України», – сказав президент.

Так, додав Зеленський, сьогодні він підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб РФ.

«І наші спеціальні служби насамперед Служба безпеки України, а також Кабінет Міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення», – зазначив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ. 

Теги: президент Україна Володимир Зеленський санкції

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