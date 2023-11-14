У РФ просувається будівництво заводу з виробництва іранських дронів – Reuters

Завод із виробництва безпілотників розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан

Cоюзники не запровадили санкції щодо власника заводу, АТ «Алабуга», або пов'язаних із ним компаній

Росія продовжує будівництво заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які Москва, як очікується, націлить на українські енергетичні об'єкти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт дослідницької організації.

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Як зазначається, попри досягнутий прогрес, ні США, ні їхні союзники не запровадили санкції щодо власника заводу, АТ «Алабуга», або пов'язаних із ним компаній, ідеться в доповіді Інституту науки і міжнародної безпеки (Institute for Science and International Security).

У звіті йдеться про те, що супутниковий знімок, зроблений у середині вересня, показав, що нове будівництво на заводі «безпосередньо» корелює з планом будівлі, що просочився, яким газета Washington Post поділилася з інститутом раніше цього року.

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Будівля, згідно з іншими документами, що просочилися, буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських виробничих процесів «і, зрештою, розширення можливостей дронів», ідеться у звіті.

На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами, ідеться в повідомленні.

«З наближенням зими... можна очікувати, що Hосія прискорить атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створивши жорстокі умови життя для цивільного населення», – ідеться в доповіді.

«Ключовим запізнілим кроком» для Вашингтона є введення санкцій проти «Алабуги» і пов'язаних із нею компаній, ідеться в доповіді.

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Завод розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан. АТ «Алабуга» на 66% належить федеральному уряду і на 34% – республіці, ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.