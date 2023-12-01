У Росії аварійно сів літак, на борту якого було понад 400 людей (відео)

Попередньо, виникла проблема із шасі

У Росії здійснив аварійну посадку літак «Аерофлоту» Boeing-737. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, борт летів з Москви, але здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську. Причиною аварійної посадки стали проблеми з шасі.

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У пресслужбі місцевого аеропорту пізніше заявили, що на борту Boeing-777 було 14 членів екіпажу та 408 пасажирів, фахівці знайшли технічну причину неполадки, наразі її усувають.

До відома, унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків. Санкції проти авіагалузі РФ були введені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Так, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Кількість останніх, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту.