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У Латвію завезено тисячі тонн продуктів із Росії та Білорусі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Латвію завезено тисячі тонн продуктів із Росії та Білорусі
На полицях латвійських магазинів присутні товари з РФ і Білорусі
фото ілюстративне

Понад 60 підприємств імпортують продукти з країн-агресорок

Із серпня до жовтня 68 латвійський підприємств ввозили до країни продукти з Росії та Білорусі. Про це повідомляє LTV з посиланням на дані Департаменту прикордонного контролю продовольчо-ветеринарної служби Латвії.

Серед них велика частина – підприємства оптової торгівлі, а також вантажні перевізники, торговці косметикою та медикаментами, виробники алкоголю.

За останні три місяці з Росії та Білорусі до Латвії імпортовано майже 90 тис. тонн овочів та понад 70 тис. тонн зернових продуктів.

Міністр сільського господарства Армандс Краузе вирішив закликати найбільших імпортерів російських та білоруських продуктів харчування відмовитись від цієї практики, повідомляє Delfi.

«Зобов'язуюсь зв'язатися з найбільшими імпортерами і з'ясувати, як ситуація, але я б сказав так — це дійсно питання етики кожного підприємця, чи заробляють вони гроші за рахунок війни, страждань інших, чи обирають цього не робити», – заявив Краузе.

Міністр наголосив, що виступає за заборону імпорту російських та білоруських продуктів харчування на рівні Європейського союзу.

Теги: Латвія росія Білорусь санкції продукти

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