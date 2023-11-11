У Латвію завезено тисячі тонн продуктів із Росії та Білорусі

На полицях латвійських магазинів присутні товари з РФ і Білорусі

Понад 60 підприємств імпортують продукти з країн-агресорок

Із серпня до жовтня 68 латвійський підприємств ввозили до країни продукти з Росії та Білорусі. Про це повідомляє LTV з посиланням на дані Департаменту прикордонного контролю продовольчо-ветеринарної служби Латвії.

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Серед них велика частина – підприємства оптової торгівлі, а також вантажні перевізники, торговці косметикою та медикаментами, виробники алкоголю.

За останні три місяці з Росії та Білорусі до Латвії імпортовано майже 90 тис. тонн овочів та понад 70 тис. тонн зернових продуктів.

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Міністр сільського господарства Армандс Краузе вирішив закликати найбільших імпортерів російських та білоруських продуктів харчування відмовитись від цієї практики, повідомляє Delfi.

«Зобов'язуюсь зв'язатися з найбільшими імпортерами і з'ясувати, як ситуація, але я б сказав так — це дійсно питання етики кожного підприємця, чи заробляють вони гроші за рахунок війни, страждань інших, чи обирають цього не робити», – заявив Краузе.

Міністр наголосив, що виступає за заборону імпорту російських та білоруських продуктів харчування на рівні Європейського союзу.