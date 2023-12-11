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Британія спільно з Норвегією створили «морську коаліцію» для допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія спільно з Норвегією створили «морську коаліцію» для допомоги Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні

Британія та Норвегія очолили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Британії.

«Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі», – йдеться у повідомленні оборонного відомства Британії.

Блокада РФ Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема, протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

«Нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. У довгостроковій перспективі це допоможе Україні перетворити свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі», – зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Повідомляється, що «морська коаліція» буде тісно співпрацювати з ВМС та Міністерством оборони України для розвитку ряду можливостей. Це включає швидкий розвиток військово-морських сил у Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та патрулювання прибережних районів та внутрішніх водних шляхів за допомогою річкових патрульних кораблів.

Як повідомлялося, Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть у боротьбі з ворожими дронами.

Також міністр закордонних справ Великобританії, Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. 

Теги: коаліція експорт Норвегія Велика Британія безпека

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