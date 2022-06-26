Британія готова надати Україні кредитних гарантій на $525 млн

Джонсон «натисне» на кілька країн, щоб допомогти Україні зі зброєю

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України британський прем'єр Борис Джонсон заявив про те, що має намір закликати Францію і Німеччину надати більше військової підтримки Україні. Для цієї мети Джонсон має намір використати саміти G7 і НАТО. Про це повідомляє Independent.

Прем'єр-міністр кине виклик колегам-лідерам, щоб вони «надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату».

Також уряд Британії готовий надати Україні ще 429 млн фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій, щоб розвіяти побоювання, що до осені фінансування може закінчитися.

Також повідомлялося, що Британія допоможе розмінувати узбережжя України, – Джонсон.

Раніше Джонсон застеріг G7 і НАТО від пошуків «поганого миру» для України.

Британський прем’єр переконаний, що відмова України від територій в обмін на мир може «додати сміливості» Росії.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії.

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