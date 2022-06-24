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    Політика

    Джонсон застеріг G7 і НАТО від пошуків «поганого миру» для України

    &laquo;Поганий мир&raquo; для України може обернутися катастрофою для світу - Джонсон застеріг G7 і НАТО від пошуків «поганого миру» для України
    «Поганий мир» для України може обернутися катастрофою для світу
    фото з відкритих джерел

    Британський прем’єр переконаний, що відмова України від територій в обмін на мир може «додати сміливості» Росії

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що G7 та НАТО не повинні підштовхувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру. Про це повідомляє Politico.

    Джонсон закликав західні країни «дати українцям стратегічну витривалість».

    «Моє послання колегам G7 і в НАТО зокрема... зараз не час погоджуватися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню», – заявив Джонсон.

    Такий розвиток подій, на переконання британського прем’єра, стане «катастрофою» і, ймовірно, «додасть сміливості» російському диктатору Володимиру Путіну, а також завдасть додаткових економічних збитків світу.

    Джонсон заявив, що Україні потрібна допомога, щоб змінити динаміку на Донбасі та на півдні країни.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.

    Раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні.

    Тим часом Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі. Новий глава збройних сил Великої Британії хоче створити армію, здатну перемогти РФ.

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    Теги: росія війна Велика Британія Україна Боріс Джонсон #stoprussia
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    Джонсон застеріг G7 і НАТО від пошуків «поганого миру» для України