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    Політика

    Прем'єр Японії назвав головну ціль саміту G7

    Токіо планує новий рівень співпраці з НАТО - Прем'єр Японії назвав головну ціль саміту G7
    Токіо планує новий рівень співпраці з НАТО
    фото з відкритих джерел

    Світові лідери прагнуть висловити відверту думку про агресію РФ

    Всі учасники саміту G7 повинні прагнути підтвердити єдність зі своїми колегами у відповідь на війну Росії проти України, інфляцію та інші глобальні виклики. Також важливо висловити свою відверту думку про вторгнення РФ в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Japan Today.

    «Я хотів би обмінятися відвертими думками про агресію Росії в Україні, зростання цін, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні та зміну клімату, серед інших викликів, і продемонструвати єдність G7», – заявив Кішіда.

    Виступаючи перед журналістами в своїй резиденції перед тим, як відправитися в п'ятиденну поїздку на саміт G7, Кісіда також висловив надію на те, що співпраця між Японією і НАТО вийде на новий етап.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

    Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

    Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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    Теги: росія окупанти НАТО Японія саміт війна Україна окупація #stoprussia
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    Прем'єр Японії назвав головну ціль саміту G7