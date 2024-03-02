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Британська розвідка вказала, на що піде Росія після втрати літаків А-50

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, на що піде Росія після втрати літаків А-50
Російський літак А-50
фото: міноборони РФ

Через тиждень після втрати другого А-50 Росія, ймовірно, припинила їх польоти

Російські окупанти можуть повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії.

За словами розвідників, через тиждень після втрати другого А-50 Росія, ймовірно, припинила їх польоти. Це триватиме до моменту, поки окупанти не проведуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу з боку української протиповітряної оборони.

«Втрата цього засобу, що забезпечує щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. Це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити над спірним повітряним простором східної і південної України», – відзначили розвідники

На їхню думку, цілком імовірно, що Росії доведеться шукати варіанти, щоб подолати цю прогалину шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, якої потребують ворожі сухопутні війська.

«Це довготривала проблема (що ворожі сухопутні війська не отримують необхідно підтримки, – ред.), яка майже напевно загострилась після виведення А-50, які підтримували операції», –оцінює британська розвідка.

Імовірно, що окупанти спробують повернути до експлуатації раніше законсервовані А-50, щоб подолати зазначену проблему.

Нагадаємо, що Росія планує відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які активно знищують ЗСУ, заявив гендиректор російської корпорації «Ростех» Сергій Чемезов.

Нагадаємо, 15 лютого  з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 – це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

Також 23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50. 

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Теги: росія британська розвідка літак

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