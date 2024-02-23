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Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту
Британія вирішила вдарити по нафтових прибутках Путіна
колаж: swissinfo

Британія вирішила посилити санкційний тиск одразу на 70 нафтотанкерів, які досі працюють із країною-агресором

До річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти. Про це пише S&P global.

Колишній прем'єр-міністр і нинішній міністр закордонних справ країни Девід Кемерон оголосив про більш ніж 50 нових санкцій, спрямованих проти як фізичних та юридичних осіб Росії, так і іноземних, але які працюють на користь Москви. Один із головних напрямів – нафтогазовий.

«Пакет санкцій складає частину дій Великої Британії, щоб обмежити доходи Путіна та припинити спроби обійти західні санкції. Ми готуємося наростити наші зусилля для боротьби зі зловмисною діяльністю російського судноплавства та окремими судами тіньового флоту, які використовуються Росією для пом'якшення удару від нафтових санкцій, запроваджених Великою Британією разом із партнерами з «Великої сімки», – заявив Кемерон.

МЗС Великої Британії повідомило, що б'ють за двома напрямками: ЗПГ і перевезення, торгівля нафтою. Санкції ввели до «Арктіка СПГ-2», які вже й так перебувають під обмеженнями США, а також до його керівника Олега Карпушина та шести членів ради директорів «Новатека», який контролює чинний арктичний проєкт «Ямал СПГ» і збирається найближчим часом запустити наступний, «Арктик СПГ-2».

За операціями з нафтою санкції виявилися більш значними і стосуються неросійських осіб і компаній, які беруть участь у перевезенні та продажу нафти та нафтопродуктів із Росії. Серед трейдерів Велика Британія запровадила обмеження до нідерландця зі Швейцарії Нільса Трууста, чия компанія Paramount Energy & Commodities DMCC опинилася під санкціями Лондона ще в листопаді 2023 року.

У листопаді 2023 року Велика Британія вперше наклала санкції на компанію Трууста в ОАЕ з майже ідентичною назвою, відому як «Paramount Energy & Commodities DMCC». Після того, як вона опинилася під пильною увагою за те, що постійно торгувала вище граничної ціни на російську нафту в $60  за барель, встановленої G7 на російську нафту у грудні 2022 року.

Але головного удару завдали судновласникам, яких називають у Лондоні сірим флотом. Велика Британія ввела санкції до еміратського підрозділу норвезько-швейцарської Fractal та турецького Beks Ship Management, Active Shipping.

До слова, Сполучені Штати у п'ятницю, 23 лютого, запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до другої річниці вторгнення Росії в Україну. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо, пише Reuters.

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Теги: нафта перевезення Велика Британія Девід Кемерон торгівля експорт санкції міністр нафтопродукти росія обмеження

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