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Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
У Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія
фото з відкритих джерел

Україна зменшила здатність Росії атакувати з Чорного моря, що ще більше захищає Молдову

Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України, тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише Pro TV Chisinau.

«Те, що ми зараз бачимо, це те, що Україна має велику перевагу в Чорному морі, вона різко зменшила здатність Росії атакувати з Чорного моря, і це ще більше захищає нас. Ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності», – сказав Речан. 

Однак він додав, що в Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія.

Під гібридною війною, яку веде РФ, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Кремль активно здійснює інформаційні операції проти Молдови, що нагадують тактики, використані перед вторгненнями до України у 2014 і 2022 роках. Це викликає побоювання щодо можливої майбутньої російської ескалації стосовно Молдови.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Кремль хоче використати олігарха-втікача Ілана Шора для дестабілізації ситуації в країні після відмови Москви в його видачі Кишиневу.

Раніше Майя Санду заявила, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові.

До слова, на території невизнаного Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. 

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Теги: росія міністр Молдова Україна Москва

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