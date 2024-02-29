Росія планує відновити випуск літаків А-50

Росія збирається виробляти літак на експорт

Росія планує відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які активно знищують ЗСУ. Про це заявив гендиректор російської корпорації «Ростех» Сергій Чемезов, пишуть росЗМІ.

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Він пояснив це тим, що такі літаки потрібні російським окупантам на передовій, а також нібито «дуже добре йдуть на експорт».

«Звісно, цей літак потрібний. Звісно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібний, але він і на експорт іде дуже добре», – сказав він.

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Нагадаємо, 15 лютого з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

Також 23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.