Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія планує відновити випуск літаків А-50

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія планує відновити випуск літаків А-50
За останні місяць ЗСУ збили два російські А-50
фото ілюстративне

Росія збирається виробляти літак на експорт

Росія планує відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які активно знищують ЗСУ. Про це заявив гендиректор російської корпорації «Ростех» Сергій Чемезов, пишуть росЗМІ.

Він пояснив це тим, що такі літаки потрібні російським окупантам на передовій, а також нібито «дуже добре йдуть на експорт».

«Звісно, цей літак потрібний. Звісно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібний, але він і на експорт іде дуже добре», – сказав він.

Нагадаємо,  15 лютого  з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

Також 23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50. 

Триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: літак росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіркорову заборонили в`їзд в Австралію
Австралія запровадила санкції проти відомих російських артистів
24 лютого, 15:14
Збиття літака А-50 та масштабний пакет антиросійських санкцій. Головне за 23 лютого
Збиття літака А-50 та масштабний пакет антиросійських санкцій. Головне за 23 лютого
23 лютого, 21:00
Росія не здобула перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки
Чи здобув Путін перевагу у війні? Держдеп США зробив заяву
22 лютого, 03:52
За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
18 лютого, 14:46
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
14 лютого, 10:45
Полонений росіянин розповів про мотивацію йти на війну
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
11 лютого, 21:24
Російський диктатор Володимир Путін
Путін спрогнозував, які стосунки будуть між Росією та Україною
9 лютого, 03:20
Держдума РФ може дозволити встановлювати шлюбні відносини через суд
Путін вигадав, як змусити росіянок активніше відпускати чоловіків на війну
6 лютого, 14:35
Північна і Південна Кореї вже десятиліттями перебувають у стані ворожнечі
Що не так із «корейським сценарієм» для України
30 сiчня, 15:57

Соціум

Росія планує відновити випуск літаків А-50
Росія планує відновити випуск літаків А-50
Як Кремль готується до похорону Навального: фото
Як Кремль готується до похорону Навального: фото
Українська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії
Українська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії
Розслідування катастрофи МН-17: Нідерланди готують новий позов проти Росії
Розслідування катастрофи МН-17: Нідерланди готують новий позов проти Росії
Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg
Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg
У Петербурзі палає криголам «Єрмак»
У Петербурзі палає криголам «Єрмак»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
23K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
20K
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
11K
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
9242
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
8128
Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти

Новини

Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua