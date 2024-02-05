Знищення А-50 та Іл-22: Ігнат пояснив, як це вплине на імідж Путіна

Юрій Ігнат: «Це серйозний іміджевий удар для Путіна. Повітряні Сили мріяли такий літак знищити»

Уперше в історії Повітряні сили ЗСУ знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення, уразивши 14 січня російський А-50 у зв’язці з Іл-22. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв’язці працює – це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує. І це сигнал для них давати більше нам зброї», – сказав речник.

Він додав, що Україна показала країнам Заходу, що вміло застосовує надане озброєння та може проводити операції різних рівнів. Окрім цього, знищення А-50 – це серйозний іміджевий удар по режиму Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це серйозний іміджевий удар для Путіна. Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. Ви не уявляєте, яка радість була тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті. Справді, це надихає, усіх: українців, військових і Повітряні сили», – додав речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, вночі 15 січня з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 – це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

15 січня Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Також відомо, що у результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків.