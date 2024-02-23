Головна Світ Політика
search button user button menu button

Повітряні сили збили літак А-50

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили збили літак А-50
А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76
фото з відкритих джерел

Попередньо відомо, що літак впав у населеному пункті Трудова Арменія Краснодарського краю РФ

Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества!». Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!» – написав він.

Повітряні сили збили російський А-50
Повітряні сили збили російський А-50
фото: Повітряні сили

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

Зокрема російські пропагандисти вже почалися жалітися на збиття А-50.

«Знову А-50, знову той самий район. Противник знову ні до чого. Пуски були з району Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти жаліються на збиття чергового А-50
Російські пропагандисти жаліються на збиття чергового А-50
фото: скріншот

Як повідомляли моніторингові канали, А-50 завершив роботу в Азовському морі о 19:05, після чого виконував переліт на Ахтубінськ. Згодом вони додали, що літак впав у населеному пункті Трудова Арменія Краснодарського краю РФ.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. 

Теги: росія війна літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з Кримінальним кодексом України, колабораціонізм – злочин
Колабораціонізм – злочин. Чи треба пробачати?
7 лютого, 17:00
Пам'ятаємо. Боремося. Вистоїмо
«Ніколи знову» – це не лише про німецький нацизм, а й про російський шовінізм
28 сiчня, 12:12
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:00
Очільник угорського МЗС зазначив, що Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку
Угорщина не надаватиме Україні озброєння – Сійярто
29 сiчня, 19:24
Сирени почали лунати о 19:58
Тривога майже на всій території України через загрозу балістики тривала пів години
28 сiчня, 20:11
Німеччина скорочує витрати на біженців
Одна з країн Європи планує максимально економити на біженцях з України
31 сiчня, 12:15
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
14 лютого, 06:30
Анастасія Носова - волонтерка, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Голосіївському районі
«Епіцентр вибуху був у її квартирі». Що відомо про дівчину, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Києві
8 лютого, 16:04
Унаслідок обстрілу пошкоджено сім приватник будинків
Загинуло двомісячне немовля: нові деталі удару РФ по Харківщині (фото)
6 лютого, 08:46

Політика

Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини
Повітряні сили збили літак А-50
Повітряні сили збили літак А-50
Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва
Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва
Взяття Авдіївки не надихнуло росіян голосувати за Путіна – естонська розвідка
Взяття Авдіївки не надихнуло росіян голосувати за Путіна – естонська розвідка
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
37K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
35K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
8609
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
6401
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території
6377
Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати

Новини

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Сьогодні, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua