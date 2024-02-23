Повітряні сили збили літак А-50

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76

Попередньо відомо, що літак впав у населеному пункті Трудова Арменія Краснодарського краю РФ

Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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«А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества!». Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!» – написав він.

Повітряні сили збили російський А-50 фото: Повітряні сили

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

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Зокрема російські пропагандисти вже почалися жалітися на збиття А-50.

«Знову А-50, знову той самий район. Противник знову ні до чого. Пуски були з району Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти жаліються на збиття чергового А-50 фото: скріншот

Як повідомляли моніторингові канали, А-50 завершив роботу в Азовському морі о 19:05, після чого виконував переліт на Ахтубінськ. Згодом вони додали, що літак впав у населеному пункті Трудова Арменія Краснодарського краю РФ.

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А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.