Російський літакопад. Україна наблизила ворожі ВПС до спіралі смерті

Forbes: Як саме українцям вдається збивати таку кількість літаків – незрозуміло

Українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.

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Українці стверджують, що за другу половину лютого вони збили 13 російських літаків: сім Су-34, два винищувачі Су-35 і літаки-радіолокатор А-50 (уже другий за кілька місяців).

Українські війська збили 13 російських літаків за останні кілька тижнів фото: Forbes

Але ці заявлені втрати є ще гіршими, ніж може здатися, для російських військово-повітряних сил, які перебувають у дедалі більш стресовому стані. Теоретично, військово-повітряні сили мають набагато більше літаків. На практиці ж вони небезпечно близькі до колапсу.

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Як саме українцям вдається збивати таку кількість літаків – незрозуміло. Можливо, українські військово-повітряні сили передали частину своїх ракетних установок Patriot американського виробництва мобільним групам ППО, які швидко пересуваються в безпосередній близькості до 600-мильної лінії фронту, влаштовують засідки на російські літаки, обстрілюючи їх ракетами ПАК-2 дальністю 90 миль, а потім швидко передислоковуються, щоб уникнути контратаки.

Але відстань, з якої українці збили А-50 тиждень тому – 120 миль або близько того – натякає на те, що була залучена ракетна система більшої дальності. Можливо, це була вінтажна С-200 часів холодної війни, яку українські ВПС витягли з довготривалого зберігання.

Також очевидно, що українці перемістили деякі з двох десятків своїх 25-мильних ракетних батарей ПЗРК Nasams ближче до лінії фронту. Зрештою, росіяни в понеділок або раніше вперше знайшли – і знищили ракетою – пускову установку Nasams поблизу південного міста Запоріжжя.

Не виключено, що до різкого зростання втрат авіації призвели власні дії російських військ. Після того, як два тижні тому російські війська нарешті розгромили, ціною неймовірних людських жертв і техніки, виснажений боєприпасами український гарнізон в руїнах Авдіївки на сході України, російська армія в Україні наступає на інші українські гарнізони, у яких також закінчуються боєприпаси – і все це завдяки республіканцям у Конгресі США, які з жовтня блокують подальшу допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

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Відчувши можливість, російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів, ближче до лінії фронту, скидаючи керовані авіабомби, щоб придушити українські війська. «Противник подолав страх перед застосуванням авіації безпосередньо над полем бою, – пояснюють в українському Центрі оборонних стратегій, – і хоча це призводить до втрати літаків, його наземні сили отримують значну перевагу у вогневій потужності».

Збільшення кількості російських вильотів створює для українських протиповітряних сил більше мішеней. Тож, звісно, вони збивають більше російських літаків.

Українським зусиллям допомагає те, що російські пілоти дедалі частіше не помічають українських ракетних запусків. Колись російські військово-повітряні сили розраховували на дев'ять своїх активних літаків-радіолокаторів А-50, організованих у три «орбіти» по три літаки на півдні, сході та півночі, щоб розширити радіолокаційне покриття по всій Україні.

Пошкодивши один А-50 в результаті удару безпілотника минулого року і збивши ще два А-50 цього року, українці ліквідували третину радіолокаційного покриття і створили сліпі зони, в яких російським пілотам складно виявляти ракети, що до них наближаються.

У будь-якому випадку, наслідки нещодавніх влучань українців є жахливими для росіян. Російські військово-повітряні сили втрачають бойові літаки набагато швидше, ніж можуть собі дозволити. Російська аерокосмічна промисловість, яка перебуває під санкціями, насилу намагається будувати більше кількох десятків нових літаків на рік.

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Дедалі більші втрати, посилені укладеним виробництвом літаків, майже напевно збільшують стрес для вцілілих літаків та екіпажів. Російські військово-повітряні сили ще не перебувають у спіралі організаційної смерті. Але вони наближаються до неї.

Про це говорять цифри. На папері російські військово-повітряні сили мають 140 двомоторних, двомісних, надзвукових Су-34. Враховуючи непідтверджені втрати цього року, військово-повітряні сили вже загубили 31 літак Су-34.

Але 109 Су-34 – це все одно багато, чи не так?

На думку Майкла Бонерта, інженера з каліфорнійської RAND Corporation, це не так. Збиті літаки становлять «лише частину загальних втрат» російських винищувачів, писав Бонерт ще в серпні: «Надмірне використання цих літаків також дорого коштує Росії, оскільки війна затягується».

«У затяжній війні, де одна сила намагається виснажити іншу, важлива загальна витривалість військової сили», – додав Бонерт. – І саме в такому стані все меншої витривалості зараз опинилися ВКС – російські військово-повітряні сили».

Бонерт припустив, що два роки тому військово-повітряні сили вступили у війну, маючи близько 900 винищувачів і штурмовиків, і за перші 18 місяців бойових дій втратили близько 100 з них внаслідок дій України. Проблема для росіян, окрім втрат, полягає в тому, що потреба у вильотах винищувачів і штурмовиків не зменшилася, навіть попри те, що кількість винищувачів і штурмовиків зменшилася.

Тому ті 800 літаків, що залишилися, літають частіше, щоб виконувати завдання, які Кремль колись покладав на 900 літаків. А це означає більший знос, більшу потребу в технічному обслуговуванні та зростаючий голод на все більш важкодоступні запасні частини – необхідність, яка фактично виводить літаки з бойового складу збройних сил.

«Додаткові години, які ВКС змушували літаки бути в повітрі з лютого 2022 року, фактично коштували [військово-повітряним силам] додаткових втрат від 27 до 57 літаків», – підрахував Бонерт. І це було до того, як втрати російських літаків різко зросли в грудні, а кількість російських вильотів також різко зросла, коли битва за Авдіївку досягла кульмінації.

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Іншими словами, ймовірні втрати, ймовірно, ще вищі. У поєднанні з нещодавно збитими літаками, вони можуть означати, що російські ВПС скоротилися до 700 винищувачів і штурмовиків, придатних до польотів. На двісті менше, ніж два роки тому.

Щоб уникнути ще більшого зносу і ще більших втрат від збитих літаків, російські військово-повітряні сили незабаром можуть опинитися перед важким вибором: літати рідше або ризикувати зниженням рівня боєготовності.

Все це означає, що, якщо Бонерт має рацію, російська повітряна кампанія в Україні є нежиттєздатною. І вона стає ще менш стійкою з кожним додатковим збитим українцями літаком.

Джерело: Forbes

Переклад: Дмитро Івахнюк