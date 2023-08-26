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Британські розвідники діляться секретними даними в соцмережі LinkedIn: розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британські розвідники діляться секретними даними в соцмережі LinkedIn: розслідування
Деякі британські розвідники в мережі розповідали, як брали участь у контртерористичній роботі та називали секретні підрозділи
фото: Anadolu Agency

Журналісти викрили посадовців, які висвітлюють роботу в розвідувальних службах та інші секретні завдання у сфері безпеки

Британські чиновники, які мають доступ до державної таємниці та розвідувальної інформації, публікують конфіденційні дані в професійній соцмережі LinkedIn, попри застороги, що вони можуть стати ціллю для ворожих держав. Про це йдеться в розслідуванні The Times.

Журналісти виявили акаунти в LinkedIn, чиї власники висвітлювали роботу в розвідувальних службах та інші секретні завдання у сфері безпеки.

Так, деякі посадовці розповідали, що брали участь у контртерористичній роботі, а інші називали секретні підрозділи, які брали участь у секретних військових операціях, зокрема вербуванні агентів.

Ця практика не припиналась і після іншого розслідування The Times про китайського агента зі псевдонімом Робін Чжан. Той використовував фейкові профілі в LinkedIn, щоб виманювати у британських посадовців державну таємницю в обмін на гроші й вигідні ділові угоди.

У зазначеній соцмережі заявили, що активно шукають ознаки шпигунської діяльності та видаляють фейкові акаунти.

Молодший міністр безпеки Британії Том Тугендхат відреагував на розслідування. Він публічно попередив, що китайська розвідка використовує LinkedIn не лише проти держслужбовців, а й компаній, що володіють комерційною таємницею, дослідників і науковців.

Нагадаємо, раніше The Times повідомило, що представники міністерства оборони Британії помилково відправили електронні листи з секретною інформацією в Малі – африканську країну, яка має дуже тісні зв'язки з Росією. 

Теги: Велика Британія британська розвідка соцмережі

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