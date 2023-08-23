Україна отримає $245 млн на закупівлю ядерного палива

До повномасштабної війни українські АЕС забезпечували близько половини електроенергії в країні

Через російські атаки на енергосистему Україна залежною від атомних електростанцій

Велика Британія виділила $245 млн на закупівлю ядерного палива для України, зокрема і у британських виробників. Про це повідомив міністр енергетики Великої Британії Грант Шеппс, якого цитує Reuters.

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«Ці гроші гарантуватимуть, що ядерне паливо надходитиме в Україну з набагато надійніших джерел. Воно більше не повинно надходити з Російської Федерації», – зазначив міністр.

За словами Шеппса, одним із таких джерел буде частково британське підприємство з виробництва збагаченого урану Urenco.

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Минулої зими енергетична система України була серйозно пошкоджена серією масованих ракетних і дронових ударів Росії. Це зробило державу більш залежною від атомних електростанцій, які до повномасштабного вторгнення РФ забезпечували близько половини електроенергії в країні.

У лютому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна є повністю незалежною від російського ядерного палива, адже ще до повномасштабного вторгнення почала диверсифікувати постачання для атомної генерації.

Нагадаємо, днями міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що енергосистема України буде готова для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними.

Українські енергетики спільно з військовими працюють над захистом української енергосистеми від нових ворожих обстрілів.