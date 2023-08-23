Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримає $245 млн на закупівлю ядерного палива

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна отримає $245 млн на закупівлю ядерного палива
До повномасштабної війни українські АЕС забезпечували близько половини електроенергії в країні
фото з відкритих джерел

Через російські атаки на енергосистему Україна залежною від атомних електростанцій

Велика Британія виділила $245 млн на закупівлю ядерного палива для України, зокрема і у британських виробників. Про це повідомив міністр енергетики Великої Британії Грант Шеппс, якого цитує Reuters.

«Ці гроші гарантуватимуть, що ядерне паливо надходитиме в Україну з набагато надійніших джерел. Воно більше не повинно надходити з Російської Федерації», – зазначив міністр.

За словами Шеппса, одним із таких джерел буде частково британське підприємство з виробництва збагаченого урану Urenco.

Минулої зими енергетична система України була серйозно пошкоджена серією масованих ракетних і дронових ударів Росії. Це зробило державу більш залежною від атомних електростанцій, які до повномасштабного вторгнення РФ забезпечували близько половини електроенергії в країні.

У лютому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна є повністю незалежною від російського ядерного палива, адже ще до повномасштабного вторгнення почала диверсифікувати постачання для атомної генерації.

Нагадаємо, днями міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що енергосистема України буде готова для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. 

Українські енергетики спільно з військовими працюють над захистом української енергосистеми від нових ворожих обстрілів.

Теги: енергетика Україна ядерне паливо Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики спільно з військовими працюють над захистом української енергосистеми від нових ворожих обстрілів
«Укренерго» повідомило, як захищатиме енергосистему від обстрілів РФ взимку
7 серпня, 16:35
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було світло у домівках
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
17 серпня, 15:10
Енергосистема України буде готова до зими
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
Вчора, 03:33

Економіка

Україна отримає $245 млн на закупівлю ядерного палива
Україна отримає $245 млн на закупівлю ядерного палива
Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції
Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції
Приватні газовидобувники допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон – Центр Економічного Відновлення
Приватні газовидобувники допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон – Центр Економічного Відновлення
Україна може стати інвестиційним хабом Європи. Віцепрезидент Philip Morris назвав умову
Україна може стати інвестиційним хабом Європи. Віцепрезидент Philip Morris назвав умову
Україна поставила РФ на морі єдиний правильний ультиматум: або плавають усі, або ніхто – нардеп
Україна поставила РФ на морі єдиний правильний ультиматум: або плавають усі, або ніхто – нардеп
Будівництво стадіона за 145 млн грн: історія зі скандалом у Ківерцях отримала несподівану розв'язку
Будівництво стадіона за 145 млн грн: історія зі скандалом у Ківерцях отримала несподівану розв'язку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
26K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
21K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
17K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
15K
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
12K
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування

Новини

Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту