Британська розвідка повідомила, як удари по Чонгарських мостах підірвали логістику РФ

Мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року

Споруджені нашвидкуруч понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів

Логістика росіян похитнулася після ударів ЗСУ по Чонгарських мостах, які сполучають Крим з материковою частиною України. Понтонні переправи окупантів не замінять мостів. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

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Британська розвідка зазначає, що станом на середину серпня російські загарбники продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску «Чонгар» і «Генічеськ» на межі Херсонської області з окупованим Кримом.

Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

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«Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт», – зазначає розвідка.

Також розвідники підкреслюють, що окупанти почали частково покладатися на довгий логістичний шлях через Армянськ на півночі Криму. «Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні», - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ повідомили про успішну атаку на Чонгарський міст.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.