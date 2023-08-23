Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, як удари по Чонгарських мостах підірвали логістику РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як удари по Чонгарських мостах підірвали логістику РФ
Мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року
фото з відкритих джерел

Споруджені нашвидкуруч понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів

Логістика росіян похитнулася після ударів ЗСУ по Чонгарських мостах, які сполучають Крим з материковою частиною України. Понтонні переправи окупантів не замінять мостів. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що станом на середину серпня російські загарбники продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску «Чонгар» і «Генічеськ» на межі Херсонської області з окупованим Кримом.

Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

«Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт», – зазначає розвідка.

Також розвідники підкреслюють, що окупанти почали частково покладатися на довгий логістичний шлях через Армянськ на півночі Криму. «Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні», - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ повідомили про успішну атаку на Чонгарський міст.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Теги: розвідка Крим окупанти Міноборони боєприпаси міст фронт британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідований «Карлсон»
Захисники ліквідували кадирівського пропагандиста «Карлсона»
27 липня, 07:44
Облаштування переправ через р. Тересва завершилося 28 липня
Обвал мосту на Закарпатті: рух через річку відновлено (фото)
29 липня, 06:45
Оперативно-тактичний комплекс «Іскандер»
Ракетна атака на Дніпро: Генштаб повідомив, чим ударили росіяни
29 липня, 06:58
Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів по Москві
Удар безпілотників по Москві: розвідка назвала головного винуватця інциденту
31 липня, 15:18
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника
ЗСУ стримують наступ окупантів на Мар’їнському напрямку – Генштаб
30 липня, 18:59
Диктатор Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням
Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь
8 серпня, 09:09
Окупанти перетворюють Оріхів на руїни
РФ вдарила керованою авіабомбою по Оріхову: є жертви
12 серпня, 11:05
У дрон можна залити 450 л пального
Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км
Вчора, 14:51
На територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)
14 серпня, 09:22

Події в Україні

Оголену жіночу скульптуру у Львові пошкоджено. Куратор виставки розповів деталі
Оголену жіночу скульптуру у Львові пошкоджено. Куратор виставки розповів деталі
В окупованому Криму гучні вибухи
В окупованому Криму гучні вибухи
Битва продовжується, робити висновки зарано: Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
Битва продовжується, робити висновки зарано: Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
Допомагав уникнути ротації на передову: на Тернопільщині затримано депутата
Допомагав уникнути ротації на передову: на Тернопільщині затримано депутата
Британська розвідка повідомила, як удари по Чонгарських мостах підірвали логістику РФ
Британська розвідка повідомила, як удари по Чонгарських мостах підірвали логістику РФ
ЗСУ просуваються на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ просуваються на двох напрямках – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
30K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
25K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
18K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
9955
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
7363
У Британії скандал через біженців з України

Новини

Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту