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Держдума вигадала, як захиститись від іноземних слів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Держдума вигадала, як захиститись від іноземних слів
Тепер у Росії мова збагатилась новими словами
фото:www.m24.ru

У Держдумі проголосували за закон, який передбачає неприпустимість використання іноземних слів

Держдума ухвалила закон, який захищає російську мову від надмірного використання запозичень із іноземних мов. Інформація про це розміщена на сайті нижньої палати парламенту.

Згідно з новим законом, у Росії з'являться нормативні словники, нормативні граматики та нормативні довідники, в яких фіксуватимуться норми сучасної російської літературної мови. Крім того, тепер проекти нормативних актів проходитимуть обов'язкову лінгвістичну експертизу щодо відповідності нормам російської мови.

«Не допускається вживання слів та виразів, що не відповідають нормам сучасної російської літературної мови (у тому числі нецензурної лайки), за винятком іноземних слів, які не мають загальновживаних аналогів у російській мові та перелік яких міститься у нормативних словниках», – йдеться у тексті законопроекту , який прийняли у другому та третьому читаннях.

Уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про захист російської мови від надмірного вживання іноземних слів ще 26 жовтня минулого року. У вересні стало відомо, що до орфографічного словника Інституту російської мови імені Виноградова РАН додали 151 нове слово, серед яких «шаверма» та «рєшала». Крім цього, у списку нових слів з'явилися: «антиваксер», «бумер», «погуглити» та «покерфейс».

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Теги: росіяни словник закон мова росія

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