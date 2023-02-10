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Британська розвідка заявила про тактичні успіхи РФ у двох ключових секторах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка заявила про тактичні успіхи РФ у двох ключових секторах
фото ілюстративне

Російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо значних втрат навколо Вугледара

Від 7 лютого російські загарбники, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах на Донбасі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«На північній околиці Бахмута на Донбасі сили групи «Вагнер» просунулися на 2-3 кілометри далі на захід, контролюючи сільську місцевість поблизу магістралі М-03, що веде до міста. Російські війська все більше домінують на північних підступах до Бахмута. На півдні російські підрозділи просунулися довкола західної околиці міста Вугледар, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

При цьому, у розвідці наголошують, що російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо значних втрат навколо Вугледара, оскільки були залучені недосвідчені підрозділи. «Ймовірно, російські війська втекли і залишили щонайменше 30 майже неушкоджених броньованих машин під час одного інциденту після невдалого штурму», – додали в розвідці.

Британська розвідка заявила про тактичні успіхи РФ у двох ключових секторах фото 1

Нагадаємо, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Велика Британія війна росія окупанти

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