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Ракетний удар по Дніпру: стало відомо про смерть ще однієї дитини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: стало відомо про смерть ще однієї дитини (фото)
Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару завершено
Валентин Резніченко / Telegram

Окупанти вбили в багатоповерхівці Дніпра шестеро дітей

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули 45 людей, серед них – шестеро дітей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них шестеро дітей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку. 

Сьогодні пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. З-під завалів врятували 39 осіб. Раніше повідомлялося про 79 травмованих, з них 16 дітей. Також було отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях. За попередніми підрахунками, у будинку зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкань відселили. 

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Теги: Дніпро війна росія окупанти

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