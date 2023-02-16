Головна Світ Політика
search button user button menu button

Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв
Олександр Лукашенко одночасно закликає до миру та каже, що готовий воювати проти українців
фото: з відкритих джерел

Білоруський диктатор заявив, що буде воювати з Україною лише за певної умови

Напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 17 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув безліччю безглуздих заяв. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Лукашенко може воювати з росіянами 

Білоруський диктатор заявив, що буде воювати з Україною лише за певної умови.

«Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі тільки в одному разі: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде жорсткішою. ​​І війна набуде зовсім іншого характеру», – заявив Лукашенко, відповідаючи на питання журналістів про участь у війні.

Лукашенко закликав світ до миру

Лукашенко раптово змінив риторику та закликав світ до миру. 

«Отямтеся ви. Кому потрібна така свобода, коли лягаєш спати і не знаєш, чи прокинешся завтра зранку. Кому потрібна така свобода?» – звернувся Олександр Лукашенко до представників західних ЗМІ.

Очевидно, розуміючи програшну ситуація путінської армії, Лукашенко закликав сісти за стіл переговорів і домовлятися. Це, певно, спричинено тим, як сильно білоруський диктатор боїться воювати проти українців.

«Давайте домовлятися. Тільки мир. Все рівно це закінчиться миром. Світ же іде до того, що, може бути, і не важливо, будеш ти жити в Білорусі, Росії, Україні чи Америці. Світ же до цього йшов, люди вільно переміщались по світу, вибирали місце для життя. І не важливо, тут або там кордон. До цього все йде. Навіщо ми вбиваємо одне одного?» – закликав Лукашенко.

Лукашенко порадив Євросоюзу об'єднатися із Росією

Лукашенко почав розмірковувати, що об'єднанню Євросоюзу та Росії позаздрили б навіть США та Китай.

«Найкращий варіант для європейців – це об'єднатися з Росією. Тут ресурси, там високі технології. І це був би головний полюс планети», – зазначив він.

Білоруський диктатор висловив думку, що в такому випадку на світовій політичній арені існувало б три потужні точки: США, Китай і європейський континент з Росією. За його словами, можливо, утворився б четвертий полюс навколо Індії. Або, припустив Лукашенко, Індія та інші держави приєдналися б до інших полюсів.

Попри всі заклики до миру, Олександр Лукашенко не забув нагадати, що Білорусі стратегічна ядерна зброя не потрібна, бо вони «не збираються завдавати удару по Америці».

Нові звинувачення Києва 

Олександр Лукашенко вкотре спробував виправдати повномасштабне вторгнення РФ і показати, звідки на Білорусь готувався напад.

Лукашенко заявив, що Україна нібито готувала удар по території Білорусі, але Росія її випередила. 

Лукашенко запросив Байдена до Мінська, щоб «закінчити війну»

Лукашенко запросив до Мінська президента США Джо Байдена для зустрічі з Володимиром Путіним, щоб «зупинити війну» проти України.

«А навіщо Байден їде до Польщі? Навіщо саме до Польщі? Але ми не паримося з цього приводу. Якщо у нього є бажання (ви йому передайте там по своїх каналах), ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити. Якщо він хоче миру в Україні, тоді навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два агресори і миролюбний президент. Чому ні?  Заради припинення війни. От якщо він хоче припинити війну (з Польщі сюди поруч, я літак пришлю, якщо що, «Боїнг»), приймемо його. І ось тут, у вашій присутності, ми втрьох (я вам гарантую, що Володимир Путін сюди приїде) сядемо і вирішимо всю проблему. Усі проблеми вирішимо тут. Запрошую вас і вашого президента до Мінська. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І, головне, він звідси полетить задоволеним», – сказав самопроголошений президент Білорусі. 

Зустріч із Путіним 17 лютого

Олександр Лукашенко також розповів, які теми він та російський президент обговорять на зустрічі завтра.

«Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне – питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на вищій державній раді. Одне з найважливіших питань: ми таки хочемо подивитися, як уряди Білорусі та Росії виконують поставлені нами завдання. Насамперед економічні: щодо енергоносіїв, єдиного ринку, імпортозаміщення – як фінансуються, як реалізуються. Це цілий комплекс питань. Тому ми всі питання обговорюватимемо. І якщо вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звісно, тоді ​​і це обговорюватимемо», – сказав він.

Нагадаємо, що у Кремлі анонсували зустріч російського диктатора Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Пєсков зазначив, що зустріч двох диктаторів планується на п'ятницю, 17 лютого. 

Теги: росія війна ядерна зброя Індія технології кордон диктатор путін Білорусь Олександр Лукашенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У діяльності Володимира Путіна та Адольфа Гітлера є чимало спільного
Путін йде слідами Гітлера: що спільного у двох диктаторів
18 сiчня, 08:31
Снаряди, призначені для ЗСУ, зберігалися на двох американських складах
Україна отримає 300 тис. артилерійських снарядів: оприлюднено деталі
18 сiчня, 07:55
Епіфаній поїхав у гості до Папи Римського
Епіфаній поїхав у гості до Папи Римського
24 сiчня, 02:04
На території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.
Загроза наступу РФ з Білорусі: аналітики оцінили ризики
23 сiчня, 06:19
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
3 лютого, 13:40
Прем’єрка Італії анонсувала візит до України
Прем’єрка Італії анонсувала візит до України
3 лютого, 21:42
Індія відповіла чи готова купувати російський дизель
Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального
Вчора, 22:20
У результаті ракетного удару в Центральному парку Харкова серйозні руйнування
Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)
8 лютого, 07:40
Норвегія обговорює пакет у майже €7 млрд для України
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: погоджена велика фінансова допомога
Сьогодні, 12:19

Політика

Словаччина визнала РФ спонсором тероризму, а режим Путіна – терористичним
Словаччина визнала РФ спонсором тероризму, а режим Путіна – терористичним
Порошенко на американському телебаченні закликав надати Україні більше боєприсів (відео)
Порошенко на американському телебаченні закликав надати Україні більше боєприсів (відео)
Держдума вигадала, як захиститись від іноземних слів
Держдума вигадала, як захиститись від іноземних слів
У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети
У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети
Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв
Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв
Захист від ядерної та хімічної зброї: Італія повідомила, яку допомогу просить Україна
Захист від ядерної та хімічної зброї: Італія повідомила, яку допомогу просить Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
47K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
39K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
19K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
19K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту