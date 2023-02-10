У Європі до мінімуму впали ціни на газ: названо причини

Завдяки теплій зимі та диверсифікації зусиль, ЄС поступово відмовляється від російського газу

Вперше з кінця листопада минулого року газ в Європі став коштувати дешевше $600 за тисячу кубометрів

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У найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах ціна на газ різко впала до 53 євро за МВт-год (приблизно $562 за тис. кубометрів). Це найнижчий рівень з вересня 2021 року.

Про це повідомляєпортал tradingeconomics.

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Падіння ціни може бути пов’язане з очікуваним скороченням попиту на газ, спровокованим потеплінням, яке очікується на європейському континенті уже з наступного тижня.

На тлі зниження ціни промисловість у ЄС може збільшити попит та обсяги виробництва продукції. Раніше через різкий зліт цін на газ до ЄС вимушено скорочували споживання, аби запасеного на зиму палива вистачило до кінця холодного сезону. Зима 2022-2023 виявилася дуже м'якою та теплою, завдяки цьому Європа змогла щодо безболісно пережити опалювальний сезон у розпал енергокризи, спровокованої початком військової спецоперації РФ на території України.

Щоб знизити енергозалежність від РФ, країни ЄС активно будують свої термінали ЗПГ та диверсифікують постачання палива. На тлі відмови європейців від співпраці з РФ в енергетичній сфері особливо суттєво зростають постачання ЗПГ із США.

До того ж, на динаміку ціни впливає висока заповненість газосховищ в Європі на цей період – 69%, що є набагато вищим показником, ніж в середньому за 10 років (54%).

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Також очікується збільшення постачання зрідженого газу до Європи зі США після запуску в роботу експортного газового хабу Freeport LNG, закритого з червня 2022 року.

Нагадаємо, Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу. Таким чином наша країна може купити через спільну енергетичну платформу з ЄС близько 2 млрд куб. м газу.