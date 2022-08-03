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Якби Росія хотіла переговорів, то не стягувала б війська на південь України, – Зеленський

Альона Боженко
Сьогодні, 23:20 glavcom.ua
Якби Росія хотіла переговорів, то не стягувала б війська на південь України, – Зеленський
Зеленський не вірить що Росія прагне діалогу
фото із відкритих джерел

Зеленський закликав українців боротися та здобувати для України успіхи

Президент Володимир Зеленський вважає, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України. Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

«Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів...Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей», – повідомив президент.

Також Зеленський закликав українців боротися та розповідати світові про українські інтереси й здобувати для України успіхи.

«Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою», – повідомив гарант.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. 

Зауважимо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом.

Як повідомили нещодавно в Офісі президента, переговори між Україною та Росією поставлені на паузу через звірства рашистів поблизу Києва та в інших областях нашої держави. 

На переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України. Наразі переговори тривають надзвичайно повільно. Найсуттєвіше на призупинення контактів із РФ вплинули звірства російської армії.

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