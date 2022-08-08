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Банкова пояснила, чим небезпечні переговори з Путіним для України і Європи

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова пояснила, чим небезпечні переговори з Путіним для України і Європи
У разі поступок Росії її загарбницькі апетити зростуть
фото: Офіс президента

Переговорів України з РФ про війну і мир наразі немає, оскільки неможливо знайти точку консенсусу

У разі проведення переговорів з РФ зараз є ризик, що Кремль спробує закріпити за собою тимчасово окуповані території, що у подальшому може призвести до продовження війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю El Pais.

Представник Офісу президента попередив, що Росія буде продовжувати провокувати Європу, зокрема, в Придністров'ї, Грузії і Північному Казахстані, якщо Москва не програє в Україні.

«Для Росії вкрай важливо закріпити за собою знову захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, Росія захоче закріпити за собою окуповані території, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Це означатиме, що апетити Росії зростуть, і через деякий час ми отримаємо продовження війни», – пояснив Подоляк.

У такому разі, Росія стане значно агресивнішою на європейському ринку і створить повний хаос. Своєю чергою, як каже Подоляк, Європі доведеться дорого заплатить за це падінням якості життя.

«Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали Росію з її території і щоб вона трансформувала свою нинішню агресивну політичну систему. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. 

Посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія не збирається завершувати війну шляхом переговорів. Водночас вона додала, що діалог та переговори мають відбуватися на умовах, які визначить український народ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський справедливо зауважив, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. 

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Теги: окупанти Офіс президента росія війна Михайло Подоляк

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