«Димова завіса»: Кулеба прокоментував готовність Росії до переговорів

Всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

За словами очільника МЗС, поки що Росія не готова сідати за стіл переговорів.

«Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю «готовність» кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше – лише димова завіса», – підкреслив міністр.

There is nothing more cynical than Putin’s henchmen saying Russia is ready for peace talks. We hear and see this “readiness” every day: artillery strikes, missile terror against civilians, mass atrocity crimes. Russia remains focused on war, everything else is just a smokescreen.