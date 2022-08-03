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«Димова завіса»: Кулеба прокоментував готовність Росії до переговорів

Альона Боженко
Сьогодні, 21:41 glavcom.ua
«Димова завіса»: Кулеба прокоментував готовність Росії до переговорів
Росія поки що хоче тільки війни, а не перемовин
фото: Reuters

Росія не готова сідати за стіл переговорів

Всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

За словами очільника МЗС, поки що Росія не готова сідати за стіл переговорів.

«Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю «готовність» кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше – лише димова завіса», – підкреслив міністр.

Зауважимо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом.

Як повідомили нещодавно в Офісі президента, переговори між Україною та Росією поставлені на паузу через звірства рашистів поблизу Києва та в інших областях нашої держави. 

На переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України. Наразі переговори тривають надзвичайно повільно. Найсуттєвіше на призупинення контактів із РФ вплинули звірства російської армії.

Друга причина – це бажання держави-терористки продовжувати воювати. Мета агресора – отримати певні тактичні перемоги.

Теги: росія Україна війна в Україні

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