Джерело вважає, що протягом усього року війна продовжуватиметься

Financial Times опублікувало традиційний прогноз на наступний рік. Видання відповіло на низку запитань щодо майбутнього планети у 2023 році, одне з них – про війну РФ проти України.

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Газета назвала свій прогноз на минулий рік оптимістичним, але визнала, що припустилася помилки – журналісти сподівалися, що президент РФ Володимир Путін не розпочне повномасштабну війну проти України. Проте дії глави Кремля суперечать логіці, наголошує ЗМІ. Свій прогноз наступного року видання назвало песимістичним.

Перше запитання, на яке відповідають журналісти, стосується війни. Financial Times вважає, що до кінця року не буде умов для припинення вогню, ні для офіційного мирного врегулювання конфлікту. Заморожування позицій у нинішньому стані не влаштує жодну зі сторін, Київ не погодиться на припинення вогню без звільнення територій, захоплених після 24 лютого «на додачу» до Криму й Донбасу, які окуповано у 2014-му, прогнозує ЗМІ.

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Для звільнення всіх цих територій потрібна зброя, яку Захід, «схоже, не хоче постачати», зазначають журналісти і звертають увагу, що РФ намагається перегрупуватися та готує своє населення до тривалої війни.

З огляду на це, ЗМІ вважає, що протягом усього року війна продовжуватиметься.

Видання також прогнозує, що у Європі до квітня можуть розпочатися вимкнення світла, «якщо погода буде досить холодною». Найбільшою проблемою для континенту видання називає наступну зиму, оскільки «2022 року потоки російського газу були практично недоторканими до червня, а 2023 року вони будуть близькі до нуля». Постачання скрапленого газу дефіцит покриють «ледве», вважає ЗМІ.

У своєму прогнозі Financial Times відповідає і на низку інших запитань, зокрема, ЗМІ вважає, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак залишиться на своїй посаді, а президент США Джо Байден знову балотуватиметься у президенти, хоч і не відкидають, що висуватимуться й інші представники Демократичної партії.

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Щодо республіканця Дональда Трампа, який був президентом США перед Байденом, журналісти прогнозують, що висунуть звинувачення.

Також ЗМІ прогнозує економічне зростання Китаю та відкидає можливість китайського вторгнення до Тайваню.

За оцінкою видання, протести в Ірані не закінчаться, а в Африці відбудеться низка дефолтів або «щонайменше реструктуризація боргів зі зниженням ставок для інвесторів».

Раніше Олексій Данілов заявив, що Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.